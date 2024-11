The true story of the murder of JonBenét Ramsey that inspired the Netflix docuseries Cold Case

From next Monday 25 November the docuseries inspired by one of the most famous unsolved murder cases will arrive on Netflix. Parliamo di “Cold Case: Chi ha ucciso JonBenét Ramsey”, un progetto in tre parti di Joe Berlinger che ripercorrerà e ricostruirà l’omicidio di una bimba di soli sei anni avvenuto nell’ormai lontano 1996. Un caso ancora oggi irrisolto. Here is the true story of this brutal murder.

Cold Case: The True Story of the Murder of JonBenét Ramsey

The case that inspired the series dates back to 1996, more precisely to December 26 of that year. Quel giorno, John e Patsy Ramsey, due coniugi che vivevano a Boulder in Colorado, si svegliarono dopo il bellissimo giorno di Natale con una terribile scoperta: la figlia JonBenét Patricia Ramsey, di soli 6 anni, era scomparsa. Nothing remained of her other than a ransom note found on the floor below the house. Lo stesso giorno, però, solo qualche ora dopo, il padre ritrovò il corpo della figlia senza vita nella cantina di casa, scoprendo così che la figlia non era stata rapita, ma aggredita sessualmente e brutalmente uccisa.

The case attracted national and international media attention. La polizia della cittadina, non molto esperta in omicidi di questo tipo, gettò i sospetti sugli stessi genitori della bambina, descrivendoli come i più papabili indiziati e possibili colpevoli. John Bennett Ramsey era un ricco uomo d’affari, mentre Patricia Ann “Patsy” Paugh era stata da giovane una reginetta di bellezza, un mondo a cui era molto legata e al quale aveva già fatto partecipare anche la figlia JonBenet.

The investigations carried out in the house did not reveal any infractions, nor the lack of objects or jewels belonging to the family. A further clue to the possible guilt of the little girl’s family. L’autopsia rivelò che JonBenet era morta per strangolamento e alcuni vicini testimonieranno di aver sentito l’urlo di un bambino durante la notte. The same scream that the little girl’s family would not have noticed.

Nell’agosto del 2006, John Mark Karr, quarantenne insegnante di scuola elementare confessò di essere il responsabile dello stupro e dell’omicidio di JonBenet, ma successivamente si scoprì che il suo DNA non corrispondeva a quello trovato sul corpo della vittima e che l’ man was with his family that day. Nel 2008, il procuratore distrettuale di Boulder annunciò che a seguito di ulteriori indagini i membri della famiglia Ramsey non erano più sospettati. Over time the hypotheses and speculation continued, and the case was never solved.